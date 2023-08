Cadavere di un pescatore nel porto di Sant'Antioco

Si sarebbe sentito male mentre stava pescando nella zona del porto di Sant'Antioco, poi la caduta in pochi centimetri d'acqua e quindi la morte. La vittima è Roberto Brugattu, 58enne del luogo.

Ancora da accertare le cause del decesso: un malore oppure una caduta accidentale con perdita dei sensi ed annegamento.

Sul posto la Guardia costiera di Sant'Antioco. L'allarme è scattato quando qualcuno ha notato un corpo che galleggiava sull'acqua. Dalla prima analisi del cadavere sono stati rilevate delle contusione all'altezza del volto, compatibili con una caduta. Ma le indagini sono in corso.



