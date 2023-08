Ubriaco al timone di un gommone con 16 turisti, skipper multato

Era ubriaco al timone di un gommone con 16 passeggeri a bordo, tra i quali cinque bambini, in navigazione nelle acque davanti la spiaggia di Cala Soraya, nei pressi dell'Isola di Spargi, nell'Arcipelago di La Maddalena.

Uno skipper è stato fermato ieri sera dagli uomini della Capitaneria di Porto impegnati nelle operazioni della campagna estiva "Mare Sicuro". Alcuni cittadini hanno segnalato il gommone condotto dallo skipper, l'uomo appariva in stato confusionale. Così i militari hanno raggiunto l'imbarcazione e fatto salire a bordo della motovedetta della Guardia Costiera tutti i passeggeri, riportando l'imbarcazione a noleggio nel porto di La Maddalena.

Lo skipper ha ricevuto una sanzione di 6.666 euro per guida in stato di ebrezza e un'ulteriore sanzione di 459 euro per il superamento del numero dei passeggeri trasportati, oltre al sequestro del gommone e alla sospensione della patente nautica da 12 a 24 mesi.



