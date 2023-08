Ryanair apre i voli invernali su Alghero, intesa con Sogeaal

Ryanair metterà in vendita nei prossimi giorni i biglietti per i voli invernali (novembre 2023-marzo 2024) da e per l'aeroporto di Alghero. Dopo l'allarme lanciato dalla Regione, con l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, sulla mancata programmazione nei mesi invernali, ora arriva la comunicazione ufficiale della Sogeaal, società di gestione dello scalo Riviera del Corallo.

L'accordo è frutto "di un'importante ed articolata trattativa" della società con il vettore Ryanair, "finalizzata allo sviluppo del traffico aereo a beneficio di tutto il territorio del Nord Sardegna per il prossimo quinquennio". Come primo obiettivo dell'intesa il vettore irlandese "si è impegnato a mettere in vendita nei prossimi giorni un ventaglio di voli invernali che conterà non meno di 16 frequenze settimanali", si legge nella nota.

Il nuovo accordo pluriennale raggiunto con la compagnia "porterà maggiori benefici e sviluppo economico per il territorio del Nord Ovest soprattutto a partire dalla stagione estiva 2024, quando sarà stato ultimato il progetto di fusione tra gli scali di Alghero e Olbia (che porterà alla nascita del gestore unico del Nord Sardegna Aeroporti "NSA SpA")", spiegano i vertici del gestore aeroportuale.

Questo farà in modo che "le strategie di sviluppo del traffico aereo potranno essere programmate in ottica di sistema, in coerenza con le aspettative espresse dai sindaci del territorio e dai rappresentanti delle Camere di commercio, che hanno costantemente supportato il progetto".

Non cita la Regione la nota della Sogeaal e annuncia maggiori dettagli sull'accordo e sulle conseguenti previsioni di sviluppo del traffico sull'aeroporto di Alghero "nel corso delle prossime settimane, insieme ai rappresentanti della compagnia Ryanair, con cui intercorrono eccellenti rapporti di collaborazione", tiene a sottolineare la società.



