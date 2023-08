Parcheggi per residenti di Stampace e Marina attivi dal 9 agosto

Saranno attivi a partire dalle 20 di mercoledì 9 agosto gli stalli per la sosta riservati ai residenti dei quartieri Stampace e Marina con pass.ZTL Marina, ZTL Stampace Basso, ZTL Stampace Alto, via Tigellio e via Roma.

Gli stalli sono stati suddivisi per colore in funzione del Pass da esporre e riportano una lettera che individua la fascia oraria riservata (lettera A: 00-24; lettera B: 20-8).

Gli spazi su strada non saranno delimitati da strisce colorate ma da apposita segnaletica verticale che riporterà, oltre le prescrizioni di rito del Codice della Strada, la denominazione del Pass abilitante. "La sosta non autorizzata darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni e alla contestuale rimozione del mezzo ad opera della Polizia Locale - fa sapere il Comune - Per evitare di incorrere in sanzioni, il pass dovrà essere esposto sul cruscotto e secondo modalità tali da renderlo ben visibile per tutta la durata della sosta".



