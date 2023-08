Omicidio nel centro storico di un paese del Nuorese

Omicidio questo pomeriggio a Orune, nel Nuorese. Un uomo è stato ucciso nel centro abitato del paese. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio anche se ancora non si conoscono dettagli. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Bitti, mentre da Nuoro stanno arrivando i colleghi del Nucleo Investigativo del comando provinciale.

La vittima, un 57enne di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata uccisa con alcuni colpi di pistola, poco dopo le 18 in Corso Vittorio Emanuele. Sul posto è intervenuto il medico di base del paese e l’ambulanza del 118. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare l'uomo ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Bitti e del nucleo investigativo del Comando provinciale di Nuoro adesso stanno cercando di ricostruire dettagliatamente il delitto e rintracciare i responsabili. La zona è stata transennata per consentire i rilievi. Oggi a Orune era in corso la festa di Nostra Signora de Su Cossolu (consolazione) e in giro c'erano tante persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA