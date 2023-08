Il maestrale strappa via alcuni pannelli fotovoltaici a Iglesias

Raffiche di vento di maestrale anche a Iglesias. E i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per la messa in sicurezza di un impianto di pannelli fotovoltaici pericolanti in via Ferraris.

L'allarme intorno alle 12 proprio a causa del forte maestrale che aveva danneggiato alcuni elementi della struttura portante che contiene i pannelli. Sul posto ha operato la squadra di pronto intervento "5A" del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias.

Gli operatori con tecniche e attrezzature Saf (Speleo alpino fluviali), hanno raggiunto il tetto della struttura e rimosso gli elementi divelti dal parapetto dell'abitazione che rischiavano di cadere e coinvolgere persone o veicoli. Molte chiamate anche a Cagliari: una squadra è stata inviata in via Dante per un albero pericolante.



