Giovanni Soro nuovo direttore generale dell'Università a Sassari

Giovanni Maria Soro è il nuovo direttore generale dell'Università di Sassari.

La nomina era stata proposta nei giorni scorsi dal rettore e, dopo aver avuto il parere positivo del Senato accademico, è stata approvata oggi con una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Soro assume l'incarico in sostituzione di Elisabetta Neroni, diventata segretaria generale della Regione Sardegna.

Il nuovo dg, che diventerà operativo dal 1/o settembre, è un top manager con alle spalle incarichi prestigiosi come quello di direttore generale degli ospedali Fatebenefratelli di Milano, commissario dell'Aou di Sassari, e ultimo in ordine di tempo, quello di direttore operativo centrale dell'ICS Maugeri di Milano.



