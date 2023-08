Frana sull'Alghero-Bosa, strada chiusa per alcune ore

Una frana si è registrata questo pomeriggio a Bosa e ha portato per alcune ore alla chiusura della strada provinciale 49 tra Alghero e Bosa.

In particolare sulla sede stradale sono caduti alcuni massi, anche di grandi dimensioni, fortunatamente in quel momento non transitava alcun automobilista e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e la squadra del distaccamento di Cuglieri, che hanno messo in sicurezza l'area effettuando anche le verifiche di stabilità della parete rocciosa da cui si sono staccati i massi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e il personale Anas che si sono occupati della viabilità e della successiva riapertura al traffico della provinciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA