Donne autiste, premiata una compagnia di autolinee sarde

C' è anche un' azienda sarda tra le premiate con il "Vaicolbus Academy", il premio riservato alle best practices messe in campo dalle aziende che fanno parte dell'Anav, l'associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, per formare e agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei nuovi conducenti. Il riconoscimento è andato ad Autolinee Baire che, insisme ad altre 17 società, ha ottenuto il premio con il progetto "Donne al volante", seguito da Luisa Marilotti, esperta in diversity & inclusion.

Il premio dell' Anav è legato a progetti che hanno favorito l'inserimento di "improntati ai valori, comportamenti e saperi necessari alla professione di conducente di autobus". In tale contesto Autolinee Baire ha presentato l'iniziativa "Donne al volante" con la quale sono state assunte nel ruolo di autista due donne disoccupate.

Nato nel 2018 da un avviso pubblico della Regione relativo al diversity management, era mirato a considerare le situazioni di svantaggio o di vulnerabilità che minano le possibilità occupazionali delle persone. Con l'idea di fornire un'opportunità alle donne disoccupate e inoccupate di proporsi nel mestiere di autista, fino a quel momento appannaggio di soli uomini.

Il progetto prevedeva l'iscrizione delle due candidate ad un'autoscuola per conseguire la patente D e, per la parte pratica, dieci giorni di affiancamento con un autista esperto, appena conseguito il titolo.

"Le donne che oggi lavorano nell'azienda - ha detto Matteo Baire, titolare dell' azienda- sono parte integrante del gruppo e rappresentano un modello a cui guardare sia in termini di efficienza sul lavoro sia in termini di miglioramento del clima aziendale".

A completamento del progetto anche seminari contro gli stereotipi, un codice di comportamento e un bonus di una giornata di permesso retribuito per i neopapà. Insieme alla componente di genere, altro elemento determinante della strategia di sostegno occupazionale è stato il fattore demografico che ha portato l'azienda ad assumere un autista over 50 in difficoltà per il reinserimento lavorativo. Considerato il successo dell'iniziativa l' azienda ha deliberato di proseguire nella formazione di altri giovani autisti ed altre donne.





