Cagliari, attestato e borsa di studio per studenti meritevoli

Dopo la sperimentazione dello scorso anno scolastico, il Comune di Cagliari istituzionalizza con un bando pubblico, con scadenza alle 12 del 25 agosto (domande esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it), il riconoscimento per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di 1/o grado di Cagliari.

Requisiti fondamentali per partecipare saranno, oltre la frequenza in una scuola cittadina, essere residenti nel Comune di Cagliari e aver riportato un alta votazione finale. Dal 9 in su (10 e 10 e lode) si avrà il diritto di ottenere un attestato di merito, a prescindere dalla situazione reddituale della famiglia di appartenenza. Per ottenere il contributo economico della borsa di studio, invece, sarà necessario non solo aver chiuso l'anno scolastico con 10 o 10 e lode, ma anche avere una attestazione Isee inferiore ai 25.000 euro.

"Abbiamo voluto istituzionalizzare le borse di studio per studenti meritevoli perché, dopo l'esperimento dello scorso anno, vogliamo arrivare in maniera capillare a quanti più beneficiari possibile - dice l'assessora alla Pubblica Istruzione, Marina Adamo - Con un ulteriore doppio obiettivo: premiare il merito dei ragazzi per far capire loro quanto sia importante dare il massimo impegno nella scuola e nella vita, oltre che contrastare il fenomeno della dispersione scolastica grazie non solo ad un attestato di merito ma anche ad un contributo economico".

"L'Amministrazione - il commento del presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco - vuole sempre essere vicina agli studenti che si sono distinti per merito scolastico perché il percorso formativo è un aspetto al quale teniamo fortemente".

Dopo la ricezione delle domande e la necessaria fase istruttoria, il Servizio Pubblica Istruzione punta a consegnare gli attestati e liquidare i contributi per i beneficiari entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Altra novità introdotta è il servizio di assistenza dedicato a chi vuole presentare domanda per ottenere il riconoscimento.



