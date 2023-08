Attentato incendiario a Sassari, bruciata un'ambulanza del 118

Le ambulanze dell'associazione di volontariato Soccorso Sant'Anna, che opera con il 118, nella notte, sono finite al centro di un attentato incendiario.

Intorno alle 23,30 ignoti hanno dato alle fiamme un mezzo dell'associazione parcheggiato nel cortile di una delle sedi operative, in via Marcello Lelli, a Caniga, poco prima della Motorizzazione civile.

L'intervento dei vigili del fuoco di Sassari ha impedito che l'incendio si propagasse alle altre ambulanze parcheggiate accanto. Un mezzo è andato completamente distrutto e un altro è stato danneggiato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della questura sassarese che hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli attentatori, anche analizzando le immagini della videosorveglianza.



