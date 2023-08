Arrivano 153 letti elettrici negli ospedali dell'Asl Gallura

Nei giorni scorsi sono stati consegnati negli ospedali di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena, 153 nuovi letti degenza a movimentazione elettrica: renderanno più efficiente il patrimonio di attrezzature per la degenza nelle strutture sanitarie della Gallura e andranno ad aggiungersi a quelli già presenti, arrivando ad un totale di 227 letti elettrici.

Il loro collaudo da parte dei tecnici della Sc Governo delle tecnologie sanitarie di Ares Sardegna è già stato fatto.

Novantanove sono stati installati all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, distribuiti fra le unità di Cardiologia e Utic, Medicina e Medicina d'urgenza, Ortopedia, Chirurgia e Rianimazione.

Ventotto letti elettrici sono stati assegnati all'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, i quali vanno a sommarsi ai dieci acquistati nel 2020 dallo Sga di Olbia per l'Unità operativa di Ortopedia e ai quindici acquistati nel 2022 per l'Unità operativa di Lungodegenza, di imminente attivazione nell'ospedale di Tempio, mentre altri 26 sono stati destinati all'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena.

"Si tratta di un progetto di ammodernamento molto importante - ha sottolineato il direttore generale, Marcello Acciaro - perché anche in questo modo si dimostra l'attenzione verso i bisogni dei pazienti, che quando vanno in ospedale devono poter contare su ausili al passo con i tempi. Ma a giovarne sarà sicuramente anche il lavoro dei nostri operatori sanitari".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA