Anas, sabato da bollino nero per il traffico nell'Isola

Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas.

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di sabato 5 agosto e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l'intera giornata di domenica 6 agosto.

Sui circa 3000 km della rete di competenza in Sardegna è previsto l'incremento del flusso veicolare che interesserà le principali arterie dell'isola e, in particolare, le statali 131 "Carlo Felice" e 131 "Diramazione Centrale Nuorese", la 130 "Iglesiente", la 729 e "Sassari Olbia", la 291 Var "della Nurra". Per gli spostamenti di breve percorrenza saranno maggiormente interessate, per quanto riguarda il sud Sardegna, le strade statali 125 Var "Nuova Orientale Sarda" e la 195 "Sulcitana" soprattutto per l'intensificarsi del traffico di rientro verso Cagliari dalle località costiere, nella sera di domenica. Per quanto riguarda il nord dell'isola la statale 200 "dell'Anglona" sarà interessata dal medesimo fenomeno per il traffico di rientro a Sassari. Sempre al nord, un incremento del traffico è previsto tra Olbia e Palau nei tratti interessati delle statali 125 "Orientale Sarda" e 133 "di Palau". Anas ricorda che "è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16-22, sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22".



