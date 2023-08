Al Santissima Trinità riaprono Geratria e Terapia intensiva 2

Riaprono la struttura complessa di Geriatria dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari e un nuovo reparto di Terapia intensiva 2. In particolare Geriatria, situata nel padiglione G, avrà 24 posti letto.

A guidarla sarà Luciano Pittau, con un team composto da altri 10 medici, 20 infermieri e 10 operatori socio sanitari. "Il reparto è dotato di 24 posti letto e siamo pronti ad accogliere e assistere le persone anziane con insufficienze respiratorie, cardiologiche ed altre patologie - spiega Pittau -. Non siamo un reparto di lungodegenza ma ci prendiamo cura dei pazienti nella fase acuta".

E' già operativo da qualche giorno il reparto di Terapia intensiva 2 nel padiglione C del Santissima Trinità. Con 8 posti letto sarà diretto Mario Cardia, anestesista di lunga esperienza nella gestione dei reparti covid del Binaghi. La struttura "sarà a disposizione di pazienti che necessitano di un monitoraggio continuo - spiega Cardia - e continuerà ad essere a supporto di eventuali pazienti con criticità polmonari". Questa mattina il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore e il direttore amministrativo, Gianluca Calabrò hanno visitato l'ospedale.

"Siamo davvero orgogliosi di restituire alla città reparti ospedalieri importanti per l'assistenza e la cura dei pazienti che purtroppo erano stati sacrificati durante la pandemia - ha spiegato Tidore -. Da oggi è di nuovo pienamente operativa la Geriatria che fa fronte alle necessità terapeutiche delle tante persone anziane che ogni giorno affluiscono al presidio e al pronto soccorso e che necessitano di ricovero. Inoltre, siamo riusciti a dar vita a un nuovo reparto di terapia intensiva che andrà ad integrare i posti letto della Rianimazione, portando tutta l'esperienza del team maturata nella gestione dei pazienti covid al Binaghi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA