A Porto Ottiolu un nuovo presidio di soccorso acquatico

A Porto Ottiolu, nel territorio di Budoni, è stato istituito un presidio di soccorso acquatico di superficie, che va ad aggiungersi a quello già esistente a San Teodoro: sono gli unici due presidi della Sardegna. Tutti i giorni dalle 9 alle 19 due presidi acquatici - composti da due battelli pneumatici e due moto d'acqua che impegneranno dieci uomini - pattuglieranno la costa est vigilando sulla sicurezza dei cittadini. Grazie all'accordo, i Vigili del Fuoco effettueranno il servizio di sorveglianza per 12 ore al giorno sino al 27 agosto.

La convenzione ricade nell'ambito del più ampio progetto nazionale "Spiagge Sicure" ed è stata stipulata tra Ministero dell'Interno (Dipartimenti dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile), Comando Provinciale Di Nuoro e Comune di Budoni.

"Poter garantire a residenti e turisti un ulteriore presidio di sicurezza di superficie - dichiara il sindaco di Budoni, Antonio Addis - è per noi non soltanto motivo di soddisfazione, ma è anche una caratteristica che rende il nostro litorale ancora più sicuro. Entrare a far parte del progetto 'Spiagge Sicure', grazie all'accordo con tutti gli Enti preposti, è una garanzia per chi sceglie le nostre spiagge e un indubbio valore aggiunto per il nostro territorio".



