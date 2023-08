Undici piante di marijuana accanto ad alberi da frutto

La Polizia di Stato ha arrestato un 48enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l'uomo, incensurato. Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, nelle campagne di San Sperate. I poliziotti hanno scoperto che nel terreno adiacente venivano coltivati non solo alberi da frutto ma anche 11 piante di marijuana, alte circa 2 metri.

E' stato sequestrato anche 1 Kg di infiorescenze già essiccate, conservate in alcuni barattoli. Trovati e sequestrati anche 13.000 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita.

Il 48enne è stato arrestato per spaccio di droga e accompagnato alla sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida.



