Lirico Cagliari in Ogliastra per la pastorale del turismo

Celebri e popolari arie, duetti e canzoni tratti da altrettanto note opere liriche e operette: è il programma musicale proposto dal Teatro Lirico di Cagliari per la sua trasferta in Ogliastra. Martedì 8 agosto, alle 21.30, il Sagrato del Santuario della Madonna d'Ogliastra di Lanusei ospita il nuovo appuntamento con la rassegna "Un'Isola di Musica 2023".

Una serata di musica da camera che vedrà sul palco il soprano Elena Schirru e il tenore Mauro Secci accompagnati al pianoforte da Andrea Mudu.

Questo il programma musicale: Giuseppe Verdi- Il Trovatore: Tacea la notte placida,Luisa Miller: Quando le sere al placido; Francesco Cilea -Adriana Lecouvreur: Io son l'umile ancella; Giuseppe Verdi- Macbeth: Ah, la paterna mano, La forza del destino: La Vergine degli angeli; Gioachino Rossini - Petite Messe solennelle: Domine Deus; César Franck - Panis Angelicus; Franz Lehár - Il paese del sorriso: Tu che m'hai preso il cuor; Ernesto de Curtis- Non ti scordar di me.

Il concerto, ideato e organizzato dal Lirico, è realizzato in collaborazione con le Diocesi di Lanusei e Nuoro, in occasione della nona edizione della Pastorale del Turismo 2023, e con il patrocinio dell' amministrazione comunale di Lanusei.

L'ingresso è libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA