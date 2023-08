'Fiducia in calo sulla sanità sarda', ricerca SWG-Iares Acli

Nel 2023 solo il 39% dei sardi dice di avere fiducia nella sanità pubblica. Un dato molto al di sotto della media nazionale del 52%. Per l'isola numeri in calo rispetto al 2022: dodici mesi fa la fiducia era al 46%. È uno dei risultati della ricerca SWG-Iares Acli.

In generale il report, basato su un campione di 1023 intervistati, dice che per il 22% dei sardi la condizione personale è peggiorata nell'ultimo anno, per il 66% è invariata, per il 14% è migliorata. Sono i residenti nell'area metropolitana di Cagliari quelli che maggiormente rilevano un peggioramento della loro situazione: ben 3 su 7. Il 36% dei sardi è infelice e insoddisfatto della propria condizione economica. Il 37% dei sardi si ritiene molto o piuttosto felice, il 46% si definisce mediamente felice, il 17% si dichiara non felice.

È l'area metropolitana di Cagliari a registrare la percentuale superiore di infelici: il 28%, ben 11 punti percentuali sopra la media regionale e 16 sopra le province di Sassari e quelle di Nuoro e Oristano, dove sta la percentuale superiore di persone molto felici (rispettivamente 44% a Sassari e 42% nelle altre province).

I dati raccolti mostrano che oltre 7 sardi su 10 (74%) hanno fiducia nelle forze dell'ordine; al secondo posto, a 10 punti percentuale in meno (64%), ci sono scuola ed università, seguite dalle organizzazioni di beneficienza e volontariato (58%) e dalla Chiesa (50%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA