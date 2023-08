Traffico in aumento negli aeroporti di Olbia e Alghero

Luglio d'oro per gli aeroporti del nord Sardegna. Secondo i dati diffusi da Sogeaal e Geasar, le società che gestiscono i due scali, il mese scorso sono transitati 920mila passeggeri, 29.275 in più (+3,3%) rispetto allo stesso periodo del 2022 e 109.598 in più rispetto al 2019 (+13,7%).

Dall'1 gennaio al 31 luglio negli scali del nord Sardegna hanno viaggiato 2.565.154 passeggeri, con un incremento del 3,4% (+ 85.434 unità) rispetto ai primi sette mesi del 2022 e del 7,6% (+180.931 unità) in confronto allo stesso periodo del 2019.

Un risultato è stato determinato dall'ampliamento dell'offerta complessiva dei due aeroporti, collegati con 84 destinazioni garantite da oltre 40 compagnie aeree da e per 24 mercati europei.

Nel dettaglio, al "Riviera del Corallo" sono transitati complessivamente 216.110 passeggeri, in linea col luglio 2022 e con una crescita del +5,3% sul 2019. Nel periodo da gennaio a oggi si sono registrati 841.682 passeggeri, con un incremento del +2,5%.

Ha fatto ancora meglio l'aeroporto "Costa Smeralda", che ha accolto 704.139 passeggeri (+4,7 % rispetto al luglio 2022 e +16,6% rispetto allo stesso mese del 2019). Nei primi 7 mesi dell'anno, invece, sono transitati complessivamente 1.723.654 passeggeri (+3,9% rispetto al 2022 e +6,2% se confrontati al periodo pre-pandemia).

Buono il dato dell'aviazione Generale dell'aeroporto di Olbia, che nel solo mese di luglio ha gestito circa 8.200 voli.





