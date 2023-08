Sequestrate quattro macchinette da gioco manomesse a Olbia

Quattro macchinette da gioco illegali, non collegate alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sono state sequestrate in un esercizio commerciale a Olbia dai funzionari in servizio nell'ufficio dei Monopoli per la Sardegna.

Sopra gli apparecchi era stato attaccato un pannello che nascondeva una seconda scheda di gioco non collegata alle rete informatica dell'Agenzia e permetteva di riscuotere le giocate in totale evasione del prelievo erariale unico da versare allo Stato. All'esercente dell'attività e al gestore è stata erogata una sanzione amministrativa di 40mila euro, oltre alla confisca degli apparecchi illegali e di circa duemila euro di giocate.





