Scontro frontale alle porte di Olbia, tre feriti

Scontro frontale fra due auto questa mattina intorno alle 7.30 sulla strada provinciale 73 all'altezza del bivio per Porto Rotondo. Una delle due auto si è anche ribaltata.

La squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta per estrarre con le cesoie dall'abitacolo di una delle due vetture coinvolte il conducente che è stato subito soccorso dal personale del 118 arrivato con due ambulanze e il supporto dell'elisoccorso.

Feriti anche due passeggeri dell'altra auto. La strada è stata interdetta al traffico per alcune ore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale.



