Rischio crolli in via Dettori, arrivano gli aiuti alle imprese

Arrivano i soldi per le attività commerciali e i lavoratori licenziati o messi a riposo o cig dal rischio crolli in un tratto di via Dettori, a Cagliari nel quartiere della Marina. Tutto fermo dallo scorso gennaio. E ora ci sarà tempo fino alle 23.59 del 5 settembre 2023 per presentare domanda e ottenere un contributo una tantum destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi sono state costrette allo stop.

Possono accedere al contributo le micro e piccole imprese, i lavoratori e lavoratrici titolari di partita Iva senza dipendenti con sede operativa in via Dettori. Puó beneficiare dell'aiuto chi ha subito la riduzione dei ricavi, uguale o superiore al 40% rispetto allo stesso periodo del 2022.

"Questo decremento - spiega il Comune - deve essere legato in modo diretto alla interruzione della propria attività imprenditoriale e in particolare dalla impossibilità di accesso da parte dei clienti". Il valore del contributo una tantum è concesso nel limite del 40% del mancato ricavo e non potrà, in nessun caso, essere superiore ai 60.000 per impresa o a 11.200 euro per i titolari di partita Iva.



