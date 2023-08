Raccolta fondi per servizi lido Olbia persone con disabilità

Punta a diventare un luogo di riferimento per le persone con disabilità che vogliono trascorre in autonomia una giornata di mare il lido Oftal del Sole a Olbia. Nato nel 2015 con l'obiettivo di rendere accessibili a tutti i benefici dell'elioterapia, adesso vuole dotarsi di attrezzature speciali e un servizio di assistenza specifico.

Partner dell'iniziativa è la cooperativa sociale Villa Chiara di Olbia e il progetto, supervisionato e certificato da Cesvi, sarà finanziato da un'iniziativa di crowdfunding sostenuta dal Gruppo Intesa Sanpaolo. L'obiettivo è raccogliere 100mila euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini e imprese.

La Banca partecipa attivamente devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo.

Ci sono 60 giorni di tempo per donare online o attraverso gli sportelli Bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo.

"Il contributo che può dare una raccolta fondi come questa è determinante, perché accorcia le distanze tra realtà e sogno", dichiara Salvatore Acca, vice presidente della cooperativa Villa Chiara e presidente di Oftal Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA