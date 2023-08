Pena fuori dal carcere per la detenuta incinta di otto mesi

Potrà scontare la pena fuori dal carcere di Uta, a Cagliari, la detenuta di 32 anni incinta all'ottavo mese di gravidanza le cui difficili condizioni di permanenza in cella sono state denunciate da Maria Grazia Caligaris dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme", che si è appellata al giudice affinché la donna potesse essere trasferita altrove, in una struttura più adeguata.

A dare la notizia è la Garante regionale delle persone private della libertà, Irene Testa che ha ringraziato il magistrato e Maria Grazia Caligaris. "Grazie al direttore del carcere di Uta Marco Porcu per il lavoro importante che svolge quotidianamente nel gestire le enormi difficoltà degli istituti che dirige e a Silvana Migoni presidente di 'Donne al Traguardo' per l'ospitalità", fa sapere.



