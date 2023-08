'La storia della Sardegna sia materia in tutte le scuole'

La storia sarda come insegnamento organico da introdurre in tutte le scuole della Sardegna, soprattutto il periodo preistorico e protostorico dell'epoca nuragica. È la proposta di legge stilata dall'associazione La Sardegna verso l'Unesco e presentata ai capigruppo in Consiglio regionale per la presentazione.

"La Sardegna verso l'Unesco ha sempre scommesso molto sulla conoscenza sulla consapevolezza dei giovani - ha spiegato Pierpaolo Vargiu, presidente dell'associazione -. Siamo andati in giro per la scuole e la domanda è sempre stata 'ma perché non c'è un modo strutturato dell'insegnamento dell'antica civiltà sarda nelle scuole?'. Così, insieme con l'Anci e con i Comuni e le comunità locali siamo partiti con l'idea di una proposta che oggi sottoponiamo ai capigruppo, perché la facciano propria e portino finalmente l'antica civiltà sarda all'interno delle scuole della Sardegna".

"Noi abbiamo due obiettivi - ha chiarito Emiliano Deiana, presidente dell'Anci Sardegna - il primo è quello di parlare del disegno di legge sulla storia sarda, che non è solo quella nuragica ma arriva fino ai giorni nostri. Il secondo è quello di aprire uno spazio politico, portare l'istruzione e la formazione al centro del dibattito pubblico".

"Io credo che questo sia un primo passo - ha concluso Deiana - perché in Sardegna abbiamo livelli di abbandono e di dispersione scolastica drammatici".



