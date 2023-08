Gianluca Zambrotta in Costa Smeralda con la sua Gz19 Academy

Imparare dalle leggende, quelle del calcio come Gianluca Zambrotta, o quelle della ginnastica come Jury Chechi, e farlo divertendosi, anche mentre si sta trascorrendo una vacanza con la famiglia in uno dei resort più affascinanti della Costa Smeralda: tutto questo è possibile grazie alle Academy che la direzione del 7Pines Resort a Baja Sardinia, guidato da Vito Spalluto, ha avviato in collaborazione con Luca Allegrini, fondatore de Il mondo di Scimpa.

Dall'1 al 5 agosto bambini e bambine, ma anche gli adulti, potranno migliorare le proprie abilità ed affinare la propria tecnica nel calcio, come anche nel padel, sotto la supervisione di una star internazionale del calibro di Gianluca Zambrotta.

Considerato uno dei giocatori più forti della sua generazione, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, Zambrotta ha giocato con la Juventus, il Milan e il Barcellona. È adesso per cinque giornate sarà a Baja Sardinia, ospite con la sua Gz19 Football Legend Academy del 7Pines.

"Per un bambino avere la possibilità di allenarsi con una leggenda dello sport come Nelson Dida e Alessandro Nesta, che sono già stati ospiti della Academy in altri resort in Italia, rappresenta un'esperienza unica. Ma la nostra priorità è quella di far vivere al ragazzo o alla ragazza un'esperienza unica a 360 gradi", spiega Zambrotta.

Un'esperienza che potranno vivere sia i bambini ospiti del resort, che i clienti esterni alla struttura. "Siamo un hotel che ci piace definire a porte aperte - spiega Vito Spalluto, direttore del resort - essere completamente introdotti nel territorio è il fil rouge che lega tutte le nostre attività, dai prodotti che usiamo, al nostro personale quasi interamente sardo, fino alla possibilità per chi è di Arzachena e dintorni di usare i nostri servizi, come le Academy".

Dopo il campione del calcio Zambrotta, che si cimenta anche nella pratica del padel nei campi della struttura, arriverà a fine agosto il campione della ginnastica, Juri Chechi con un'academy di calisthenics

