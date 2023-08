Approvato il calendario della caccia, si inizia il 3 settembre

"Il comitato regionale faunistico, riunitosi questa mattina per deliberare sulla conferma di alcuni aspetti fatti oggetto di osservazione da parte dell'Ispra, ha approvato la mia proposta di calendario venatorio". Lo annuncia sui social l'assessore regionale dell'Ambiente, Marco Porcu.

La pr-apertura del prelievo di tortora è prevista nelle giornate di domenica 3 e giovedì 7 settembre, mentre il via generale è fissato per domenica 17 settembre.

Per la caccia alla pernice e alla lepre si dovrà attendere domenica 17 e 24 settembre e 1 ottobre, con un carniere massimo complessivo di 3 pernici e 2 lepri. Il colombaccio si potrà cacciare dal 1 ottobre a sabato 10 febbraio, mentre per i tordi e la beccaccia da ottobre a mercoledì 31 gennaio.

Per quanto riguarda il cinghiale la prima giornata è fissata a novembre e si andrà avanti sino a mercoledì 31 gennaio.

"Un grande lavoro di confronto svolto in questi mesi, per cercare di migliorare, con logica e sulla base di dati precisi, la stagione venatoria, in linea con quanto avvenuto, obiettivo per obiettivo, dal 2019 - spiega Porcu - Valuteremo, nei la possibilità di cacciare il coniglio, in attesa dei risultati dei censimenti estivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA