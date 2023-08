Vela e solidarietà a Calasetta con il mondiale Rs Aero

Vela e solidarietà nelle acque di Calasetta. Assegnati i titoli Rs Aero youth, junior, overall e master. E, durante il campionato, è stata anche attivata una raccolta fondi per tre associazioni pro Ucraina: ogni regatante che ha aderito alla campagna ha aggiunto sulla vela una piccola bandiera adesiva giallo-blu da mettere sotto quella della propria nazione.

Alle gare hanno partecipato l'ucraina Sofiia Naumenko (RS 6) e Boris Mezhibovskiy, nato in Ucraina e trasferito negli Usa.

Per l'Italia grandi soddisfazioni dai giovani delle categorie youth e junior: oro youth negli RSAero 7 (U22) per Leopoldo Sirolli (Roma, Tognazzi Marine Village), oro Junior RS Aero 5 (U17) rispettivamente per il cagliaritano Enrico Loi (WC Cagliari) e per Chiara Sussarello (LNI Sulcis).

E ancora: oro Youth (U22) RS Aero 5 per Ludovica Cui (LNI Sulcis), che si aggiudica anche il bronzo assoluto femminile; argento della stessa categoria per Francesca Ramazzotti (Veliamoci Oristano). Il quinto campionato del mondo della classe RS Aero è stato organizzato a Calasetta dalla Lega Navale del Sulcis, in collaborazione con Federazione Italiana Vela e classe RS Aero. Le gare si sono concluse con ulteriori due prove con vento di maestrale sugli 8-10 nodi. Una giornata finale importante perchè la classifica generale è cambiata in diverse classi e categorie. Per l'Italia grandi soddisfazioni dai giovani, che hanno conquistato molte posizioni del podio del Campionato Youth, compresi 4 ori tra under 17 e under 22, maschile e femminile.



