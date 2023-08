Cristina Branco, la regina del fado al Nora jazz festival

Secondo, atteso concerto giovedì 3 agosto alle 21.30 per l'International Nora Jazz Festival nel Teatro Antico di Nora, a Pula. A salire sul palco, dopo il virtuosismo artistico della cubana Jany Mcpherson, sarà Cristina Branco che con 17 album pubblicati e centinaia di concerti in tutto il mondo, è una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni.

Cresciuta nelle case del fado di Lisbona, l'artista con la sua voce profonda e passionale mescola l'emozione del fado alla musica contemporanea, giocando sapientemente fra tradizione e innovazione. Instancabile ambasciatrice della cultura e della lingua portoghese, Cristina Branco propone al pubblico un viaggio musicale eseguito con approccio naif e audace, molto vicino alla dimensione espressiva di una jazz-singer. L'incontro con la musica della grande Amália Rodrigues le lascia il segno, mettendo in luce la sua forte capacità interpretativa e le connessioni di cui è capace utilizzando vocalismo, poesia e musica. Il suo penultimo disco "Eva" ha conquistato critico e pubblico e ha fatto conoscere il suo nome in tutta Europa, registrando numerosi sold-out. Nel 2022, forte dei suoi 25 anni di carriera, pubblica "Amoras numa Tarde de Outono" un nuovo disco firmato assieme al pianista e compositore portoghese João Paulo Esteves da Silva. Attualmente è al lavoro su una nuova produzione in uscita il prossimo autunno.

Sul palco di Nora sarà accompagnata da Luis Figueiredo al pianoforte, Bernardo Couto alla chitarra portoghese e Bernardo Moreira al contrabbasso.



