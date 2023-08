Calici di Stelle, 21 cantine sarde protagoniste a Sanluri

Sanluri, col suo castello medievale Eleonora d'Arborea e le vie circostanti accoglie, il 9 agosto, Calici di Stelle. Un brindisi di mezza estate con una selezione di vini dal nord al sud della Sardegna in uno scenario d'altri tempi e un tuffo negli anni '80. Pino D'Angiò, icona pop e della disco italiana dalle 21,45 farà ballare il pubblico sulle note dei suoi successi, uno su tutti 'Ma quale idea".

La manifestazione regionale è organizzata dalle "Cantine del Movimento del turismo del vino della Sardegna" guidato da Valeria Pilloni, presidente della cantina Su 'entu di Sanluri e la collaborazione del Comune. Apertura alle 19 tra le vie Sant'Anna e Nino Villa Santa con i banchi degustazione di rossi, bianchi, rosati, vini da meditazione e spumanti di 21 cantine dai diversi territori della Sardegna. Dalle 17 visite guidate al Castello e poi tra le stradine le esibizioni di trampolieri e giocolieri del Circo Mano a Mano. Dalle 19:30 in piazza Castello protagonista è il cibo da passeggio a cura di "Eat's Calici di Stelle" con le proposte de I Cherchi, La Mallicca, Old Square, Is Paulis, Coxinendi, pasticceria Eden, gelateria I Fenu, Porta 1918. Nei giardini del Castello alle 20 l'esperto enologo dell' Agris Gianni Lovicu e il giornalista Roberto Ripa guideranno il pubblico in un "Viaggio nel mondo dei vitigni autoctoni sardi".

"Un patrimonio inestimabile ancora da valorizzare nella sua ricchezza di biodiversità", ha detto all'ANSA Gianni Lovicu. "Siamo alla 5/a edizione regionale di Calici di Stelle, la mia prima da presidente del Movimento, ci tenevo a portarla a Sanluri in uno spazio affascinante e ricco di storia come il Castello Medievale. E' un'edizione importante sia per il numero di cantine partecipanti sia per la ricchezza gastronomica che la contraddistingue, perché il legame tra vino e buon cibo è il modo migliore per comunicare la bellezza di quanto si fa in cantina", ha commentato Valeria Pilloni.

Secondo Alberto Urpi sindaco di Sanluri, "la promozione della cultura enogastronomica è una delle priorità, per questo motivo abbiamo offerto tutto il nostro supporto e sostegno affinché l'evento del 2023 possa diventare un'edizione da incorniciare".





