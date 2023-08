Cadde da un camion, vigile del fuoco muore dopo un anno

E' morto all'ospedale San Francesco di Nuoro Giovanni Maria Spiggia, il vigile del fuoco di 45 anni, di Orgosolo, che non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere stato vittima di un incidente sul lavoro l'11 agosto 2022.

Spiggia la mattina dell'incidente, mentre era in servizio nel comando provinciale del capoluogo barbaricino, precipitò dal pianale di un camion su cui stava effettuando un controllo, battendo violentemente la testa.

Il vigile del fuoco scomparso lascia la moglie e tre figlie piccole, al cui dolore si uniscono il comandante provinciale Antonio Giordano e tutte le colleghe e i colleghi del comando di Nuoro. "Giovanni lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i colleghi di questo comando, che non lo dimenticheranno mai.

Conserveranno sempre vivo il suo ricordo", ha scritto in una nota il comandante Giordano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA