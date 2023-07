Sul podio al Parco della Musica sale Manuela Ranno

Manuela Ranno dirige orchestra e coro del Teatro Lirico, in un triplice appuntamento al Parco della Musica di Cagliari. Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 agosto alle 21.

la direttrice sale sul podio per guidare i due complessi artistici stabili del Lirico in un concerto sinfonico-corale. La serata si inserisce all'interno dell' attività musicale estiva 2023 Manuela Ranno ritorna sul podio cagliaritano dopo il successo del suo debutto ottenuto lo scorso maggio. In programma una serata dedicata a celebri sinfonie, intermezzi e cori tratti da famosissime opere di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. La biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell'inizio



