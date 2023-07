Strangolato in un b&b nel Cagliaritano, la vittima è un 43enne

Omicidio all'alba a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari: un uomo di 43 anni Gabriele Pergola, è stato strangolato mentre si trovava all'interno di un b&b. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del delitto, Gabriele Cabras, 20 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine.

Il corpo è stato scoperto alle 5 di questa mattina all'interno del b&b Corte Cristina in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato strangolato con un asciugamano da Gabriele Cabras, residente a Sinnai, al termine di una lite. Il 20enne si è poi allontanato. Il cadavere è stato trovato dai responsabili della struttura ricettiva, forse allarmati dal frastuono che proveniva dalla camera.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della stazione di Selargius e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare il 43enne, ma non c'è stato nulla da fare. I militari del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia, raccolta la descrizione della persona che si trovava in camera con il 43enne, si sono messi alla ricerca del giovane e lo hanno rintracciato poco distante a Quartucciu: è accusato di omicidio volontario.

I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena stanno ancora lavorando per mettere a posto tutti i tasselli del delitto. Pergola e Cabras, secondo la ricostruzione degli investigatori, si erano dati appuntamento nella struttura ricettiva per un incontro. Il 20enne conosceva il 43enne, sapeva che portava sempre con se molto denaro. Una volta in camera i due hanno avuto una violenta discussione che nel giro di breve tempo è degenerata. Dalle altre stanze si sarebbero sentite urla e oggetti rompersi. Il 20enne, che a gennaio era già finito nei guai per tentato omicidio per aver accoltellato un giovane in un locale di Quartu, si è avventato sul 43enne e dopo averlo spinto sul pavimento lo avrebbe strangolato con un asciugamani. Il giovane ha poi rubato tutto il denaro che il 43enne aveva nel portafogli, circa 600 euro, ed è fuggito.

