Scontro frontale sulla "Strada dei due mari", muore 20enne

E' di un morto e un ferito il bilancio di uno scontro frontale tra due auto che si è verificato poco prima delle 18 sulla "Strada dei due mari", la provinciale 42, che collega Porto Torres con Alghero, all'altezza dell'incrocio con la provinciale 65 che conduce all'Argentiera.

La vittima è un ragazzo di 20 anni di cui non è stata ancora resa nota l'identità.

Il conducente dell'altra auto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanze ed elisoccorso, i Vigili del fuoco che hanno estratto i due automobilisti dalle lamiere, la Polizia locale di Sassari per i rilievi dell'incidente e i carabinieri in supporto.



