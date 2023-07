Consorzio Costa Smeralda, riconfermato l'intero Cda

Giudizio positivo e rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio Costa Smeralda.

L'assemblea generale ordinaria dell'ente consortile smeraldino si è riunita oggi al Conference Center di Porto Cervo e ha analizzato l'attività, il programma, il bilancio consuntivo e di previsione procedendo alla votazione che ha rieletto per il prossimo quadriennio il presidente Renzo Persico, Mario Ferraro come vice presidente e i consiglieri Davide Cerea, Franco Mulas, Renzo Persico e Mario Ferraro.

Il Consorzio, nato nel 1962, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo urbanistico e territoriale di questo angolo di Sardegna, preservando le peculiarità del suo territorio e della cultura sarda.

Lo "sviluppo integrato del territorio" è in concetto chiave alla base della filosofia che muove l'ente, dove la centralità dell'uomo coincide con il rispetto dell'ambiente, in una delle mete del turismo d'élite mondiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA