Cane investito sulla 131 salvato dai vigili del fuoco

Un cane investito probabilmente da un'auto lungo la strada statale 131 è stato salvato questa mattina dai Vigili del fuoco di Sassari.

L'animale, ferito, si era rifugiato sotto il guard-rail centrale che separa le due carreggiate della "Carlo Felice", al km 191,700, poco prima del bivio per Codrongianos. I Vigili del fuoco sono intervenuti insieme con la Polizia locale di Codrongianos e il personale dell'Anas per soccorrere l'animale che è stato affidato a una clinica veterinaria di Usini.

Per consentire l'intervento di salvataggio una corsia della carreggiata in direzione Sassari è stata chiusa al traffico e riaperta subito dopo il recupero dell'animale.



