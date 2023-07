Scontro auto-scooter a Cagliari, grave una ragazza di 17 anni

Una ragazza di diciassette all'ospedale in codice rosso a Cagliari in seguito alle ferite riportate nello scontro tra un'auto e lo scooter su cui viaggiava. La giovane, che era alla guida del motociclo, è ora all'ospedale Brotzu: la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Riva Villasanta, nella municipalità di Pirri. Sul posto sono intervenuti una autoambulanza del 118 e il personale della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, al lavoro per ricostruire la dinamica. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. (



