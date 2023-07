Con l'auto contro un albero di ritorno da mare, grave un giovane

Esce fuori strada e finisce contro un albero con la sua auto mentre tornava dal mare: gravissimo un giovane cagliaritano. L'incidente in serata, intorno alle 19, in viale Calamosca, una strada che conduce ad una delle spiagge più note del litorale cagliaritano, Calamosca.

Per cause ancora da accertare il conducente della vettura ha perso il controllo dell'auto. Poi l'impatto con uno degli alberi del viale.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso: è in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco intervenuti per estrarre l'uomo dalle lamiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA