Tennis: Ingarao è il campione italiano di 2/a categoria

Scudetto ancora cucito sulla maglia del siracusano Alessandro Ingarao per il secondo anno consecutivo. Il siracusano ha battuto questa mattina l'umbro Stefano Baldoni in una partita a senso unico: 6-2, 6-1.

Nella finale dei campionati italiani di seconda categoria sulla terra rossa del Tc Cagliari Ingarao ha imposto le sue leggi: forza, regolarità, precisione. E alla fine è esploso in un urlo liberatorio.

Ingarao asso pigliatutto: anche quest'anno ha vinto singolare e doppio. Proprio come era successo nell'edizione 2022. È stata una partita senza storia, equilibrata soltanto nei game iniziali. Baldoni ha avuto qualche problema con il rovescio. E in campo si è lamentato più volte del suo colpo. Ingarao ha capito che quello oggi era il suo punto debole. E ha cercato di bypassare il pericoloso dritto mancino di Baldoni. È stata la chiave del primo e del secondo set. Il primo parziale si è concluso con il siciliano avanti 6-2. Nel secondo set Baldoni ha staccato la spina: parziale di 5 a 0, poi un sussulto con tre vincenti al sesto game. Infine il crollo: 6-1.

Campionati italiani vetrina anche per il tennis sardo. Marco Dessì, cresciuto al Margine Rosso, ma ora a Viterbo, è arrivato per il secondo anno consecutivo in semifinale. Ed è approdato anche alla finale del doppio in tandem con De Filippo, battuto dalla coppia Ingarao Massara.



