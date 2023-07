Fogos e Logos, l'impegno dei tenores di Neoneli per l'ambiente

Un libro e disco che confermano l'impegno dei tenores di Neoneli a favore di temi importanti come l'ambiente, da divulgare coi versi e coi canti, "la vera cultura popolare".

Dopo avere incantato anche il pubblico dell'Umbria, esibendosi ad Acera e a Vallo di Nera, in provincia di Perugia.

Tonino Cau e i suoi colleghi del coro, Ivo Marras, Angelo Piras e Roberto Dessì, accompagnati dai musicisti Matteo Muscas e Luca Schirru sono stati impegnati nella cerimonia a 40 anni esatti dalla strage di Curraggia, la collina di Tempio Pausania dove il 28 luglio del 1983 un enorme rogo uccise 9 volontari e ne ferì altri 16. Proprio quel giorno i tenores di Neoneli erano nella cittadina gallurese per partecipare al Festival internazionale del folklore: non ci arrivarono perché non ci fu nessuna festa, ma solo lutto e un disastro ambientale Così quest'anno, i tenores di Neoneli, supportati da Elio delle Storie Tese e dall'orchestra popolare sarda hanno presentato per la prima volta in Sardegna lo spettacolo "Fogos & Logos", già apprezzato nelle prime mondiali in Lapponia, e nazionali di Vimodrone, dedicato proprio ai danni provocati dagli incendi e all'emergenza climatica.



