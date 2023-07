Aggressione a Capodanno, Daspo per due giovani a Cagliari

La notte di Capodanno avevano aggredito un altro partecipante alla festa all'interno di una discoteca. E ora per loro, due giovani di 26 è di 23 anni, il questore di Cagliari, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Divisione polizia anticrimine, ha emesso un provvedimento di Daspo Urbano. I due, residenti nella provincia di Cagliari, erano stati denunciati dal Comando Stazione Carabinieri di Pirri.

Il fatto risale a sette mesi fa. Pesanti le conseguenze: la vittima aveva subito un trauma facciale con frattura della parete mediale orbita destra. La prognosi era stata di 30 giorni. La Questura ha considerato che l'episodio è accaduto in un orario notturno in un locale di pubblico intrattenimento frequentato da persone di tutte le età, tra cui numerosi giovani. E che quindi ha provocato un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica e ha rappresentato un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.

Il Daspo vieta ai due di accedere - dalle 18 alle 7 - non solo alla discoteca in cui si sono svolti i fatti, ma anche ai locali di pubblico trattenimento ed esercizi pubblici nelle immediate vicinanze per la durata di due anni.



