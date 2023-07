Ad Arzachena la notte sarda tra tradizioni e cibo

Trecento figuranti appartenenti ai più famosi e amati gruppi carnevaleschi e folcloristici della Sardegna, sfileranno per le vie del centro storico di Arzachena nella "Notte Sarda" in programma per il prossimo 1 agosto. Si accendono così i riflettori sulla cultura e le tradizioni isolane, grazie all'evento organizzato da Ichnosound per il Comune e promosso dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino.

Il corteo sfilerà da corso Garibaldi sino a piazza Risorgimento a partire dalle 18:30. Qui, si terranno le esibizioni dei singoli gruppi sino a tarda notte: i Mamutzones di Samugheo, i Mamuthones e gli Issohadores di Mamoiada, i Boes e Merdules di Ottana, i Tamburinos e gli Sbandieratori di Oristano, i gruppi folcloristici San Michele Arcangelo di Bono, San Sebastiano di Samugheo, Su Gologone di Oliena e il Tenore Galteddesu, i Tenores Murales e il gruppo folk dei bambini di Bono. Quest'anno sarà presente anche il carro antico trainato dai buoi proveniente da Scano di Montiferro. Dalle 20 il gruppo folk Santa Maria di Arzachena curerà la preparazione e la degustazione di un quintale e mezzo di gnocchetti. Sono impegnate una decina di persone nella lavorazione a mano della pasta fresca preparata con ingredienti semplici, farina di grano duro, acqua e sale, e condita con salsa di pomodoro e carne di maiale, "pulpeddi".

"Per questa edizione, abbiamo rafforzato la proposta, integrando la Notte Sarda con la tradizionale sagra di li chjusoni, uno dei piatti galluresi per antonomasia, che si celebra ogni 1° agosto nelle case degli arzachenesi", ha spiegato la delegata alla Cultura, Valentina Geromino.



