Tennis, Ingarao e Massara campioni d'Italia 2/a categoria

Sicilia tricolore ai campionati italiani di tennis di seconda categoria: Alessandro Ingarao e Antonio Massara conquistano lo scudetto del doppio battendo la coppia sardo-laziale formata da Marco Dessì (tesserato a Viterbo) e Gian Rocco De Filippo, Canottieri Roma.

I due compagni di squadra del Match ball Siracusa hanno messo le mani sul titolo con un buon primo set: primi game in equilibrio, ma poi Ingarao e Massara sono andati via senza possibilità di replica. Sei a due il primo parziale. E non c'è stata partita nemmeno al secondo set: Ingarao e Massara hanno dettato legge dall'inizio alla fine. E proprio a Massara è spettato il compito, con un bello smash, di conquistare punto decisivo del 6-1 e scudetto.

Per Ingarao una doppietta: anche la scorsa estate si era aggiudicato il titolo del doppio . Però in tandem con il romano Niccoló Catini. Non solo. Ingarao cercherà di concedere il bis domani mattina: scenderà in campo contro Stefano Baldoni, campo 14, ore 10, per il titolo nazionale.

"Contento di aver bissato il successo dello scorso anno- ha detto a fine gara- non potevo trovare compagno migliore di Massara. Domani? Sará un incontro equilibrato, pronostici al 50 per cento: ci proverò". Soddisfatto anche Massara: "Contento del successo- ha spiegato- è stata una partita più difficile di quanto non dica il punteggio. Tutto molto bello perché inaspettato: Alessandro (Ingarao, ndr) mi ha chiamato e sono corso a Cagliari. Siamo amici, compagni di squadra in A. Abbiamo una grande intesa".



