Sette nuovi treni Stadler sulla linea Cagliari-Isili

Sette nuovissimi treni Stadler entreranno a breve in esercizio sulla linea ferroviaria di trasporto pubblico locale Cagliari-Isili. Sono stati presentati questa mattina alla stazione della metro di San Gottardo a Monserrato.

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, diversi sindaci dei comuni interessati dal servizio e l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa. Dopo il taglio del nastro anche il primo viaggio destinazione Isili. Un rinnovamento del sistema ferroviario di proprietà regionale, spiega Arst, già avviato a suo tempo con la immissione in servizio di nuovi treni anche sulle linee Alghero-Sassari-Sorso e Macomer-Nuoro.

I nuovi treni sono i primi rotabili immessi in servizio in Italia dopo l'introduzione (2019) delle nuove norme dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). Prima del rilascio della Autorizzazione di Messa In Servizio (AMIS) sono state effettuate lunghe, complesse e sofisticate prove e test lungo linea. La trazione è diesel-elettrica, con minime emissioni atmosferiche (Euro 6) e velocità fino a 100 km/h. I treni sono costituiti da due casse tra di loro accoppiate attraverso l'intercomunicante, sono dotati di 89 posti a sedere, di un'area polifunzionale per deposito bagagli e biciclette, di un bagno accessibile con sedia a rotelle, di impianto di climatizzazione e di prese elettriche e USB per la ricarica dei dispositivi mobili.

"Con i sette nuovi treni pronti a entrare in servizio sulla linea Monserrato-Isili, la Regione va avanti nel percorso di rinnovamento totale del proprio parco viaggiante e più in generale di ammodernamento dell'intero sistema ferroviario sardo, anche in termini di sostenibilità ambientale", commenta il presidente della Regione, Christian Solinas.



