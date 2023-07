Nora Jazz Festival domani al via con Jany McPherson

È tutto pronto sul palco dell'antico teatro romano di Nora per l'avvio del Nora Jazz Festival. Sabato 29 luglio, ore 21.30, complice lo straordinario talento pianistico di Jany McPherson, pianista e vocalist cubana, nella spettacolare scenografia del teatro affacciato sul mare e sulla torre del Coltellazzo, si inaugura ufficialmente la quattordicesima edizione della rassegna musicale "Women in Jazz".

Fino a giovedì 10 agosto, quattro appuntamenti da segnare in agenda con le voci femminili più significative della scena mondiale in arrivo rispettivamente da Cuba, Portogallo e Stati Uniti.

Nata a Guantanamo, Jany McPherson è un'artista estremamente originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisato: è stata insignita giovanissima del premio "Adolfo Guzman" e da diversi anni è molto popolare in Francia, dove si è trasferita (attualmente risiede a Nizza). Il primo disco intitolato "Tres almas" ha ricevuto nel 2013 la nomination per "Cubadisco Internacional" nella categoria "Miglior album di canzoni contemporanee", nomination che si ripete nel 2014 per il suo secondo album "Blues Side Live" registrato dal vivo. Di grande rilievo la sua recentissima collaborazione col chitarrista John Mclaughlin che l'anno scorso l'ha voluta sul palco del Montreux Jazz Festival. L'ultimo disco registrato, "Solo Piano!", contiene undici brani compreso "Cinema Paradiso" (di Andrea ed Ennio Morricone), di cui Jany McPherson fa una sua personale e originalissima rilettura.

Autentica trascinatrice e stage perfomer, Jany McPherson è anche compositrice. Sul palco dell'International Nora Jazz Festival l'artista sarà accompagnata da Antonio Sgrò al contrabbasso e Lukmil Pérez alla batteria.

