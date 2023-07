In auto sulla 125 con 1 chilo di cocaina, arrestato a Budoni

Un 50enne di Budoni è stato arrestato dagli uomini del Commissariato di polizia di Siniscola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Badu 'e Carros a Nuoro.

L'uomo viaggiava sulla Statale 125, alle porte di Budoni, con un chilo di cocaina in macchina, mentre in un'altra auto, parcheggiata in un terreno di sua proprietà, è stato rinvenuto un altro chilo di marijuana.

Gli agenti hanno notato una Fiat Bravo che procedeva a forte velocità sulla statale e hanno deciso di fermare il conducente che si è mostrato subito insofferente ai controlli. La successiva perquisizione all'interno del veicolo ha consentito di rinvenire un pacco di cartone con all'interno una busta di plastica trasparente, sottovuoto e termosaldata, che conteneva 1 chilo di cocaina. La perquisizione è stata estesa a un terreno di proprietà del 50enne, dove all'interno di un'auto parcheggiata in stato di abbandono, sono state ritrovate altre due buste di plastica, contenenti la marijuana.

