Coinvolgente apertura stagione all'aperto del Lirico Cagliari

Un gioco di luci per creare un'atmosfera suggestiva e accompagnare la Water Music suite. Si è aperta sulle note di Händel con un concerto sinfonico corale coinvolgente, al Parco della Musica di Cagliari, "l'Attività musicale estiva 2023" del teatro lirico di Cagliari.

Una partenza in grande con un coro e orchestra in grande forma e un talento sul podio. Acclamata dal pubblico è stata protagonista della serata Gianna Fratta. La direttrice d'orchestra ha diretto orchestra e coro in un concerto che dopo il brano di apertura è proseguito con la celebre Halleluja dal Messiah. Poi il gran finale con l'ottava sinfonia di Beethoven.

Gianna Fratta, apprezzata e premiata direttrice ritorna così sul podio cagliaritano dopo il successo ottenuto lo scorso anno e reduce dal concerto a Sant'Antioco. Il coro è stato preparato da Giovanni Andreoli. Gianna Fratta è in prima linea sui temi legati al linguaggio e agli squilibri di genere. "A livello globale la presenza femminile sul podio è assolutamente sottodimensionata, sottostimata e sottorappresentata - riflette la direttrice - siamo ancora lontani da una vera uguaglianza di genere, ma le direttrici sono sempre più numerose e sempre più brave".

A ottobre la direttrice, premiata di recente con il prestigioso Giglio d'oro 'Una vita per la musica' consegnato dal maestro Zubin Mehta, inaugura con Manon Lescaut la nuova stagione del teatro di Trieste. E a seguire il Filarmonico di Verona con il Tabarro di Puccini e Il Parlatore Eterno di Ponchielli.

Il concerto di ieri sera al Parco della musica sarà replicato stasera e domani, stesso orario. Una serata che si è svolta in un nuovo spazio allestito all'interno del Parco. "Una soluzione suggestiva per avvicinare alla grande musica sinfonica, nella bella stagione, quel nuovo pubblico che ha iniziato, già dagli ultimi mesi, a frequentare il nostro teatro con numeri significativi", ha detto all'ANSA il sovrintendente Nicola Colabianchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA