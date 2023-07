Capo Polizia in Sardegna per ricordare agente morto in servizio

La mattina del 28 luglio 2021 l'assistente capo della Polizia Marino Terrezza, impegnato in un servizio di vigilanza sulla statale 131 Dcn aveva fornito assistenza a un'automobilista con la sue vettura in panne ma, una volta sceso dall'auto di servizio, era stato travolto e ucciso da un veicolo fuori controllo. Oggi la Polizia ha voluto ricordare il suo sacrificio con l'intitolazione del distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola alla memoria di Terrezza, medaglia d'Oro al Valor Civile. Alla cerimonia a Siniscola erano presenti tra gli altri il capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto e il questore di Nuoro, Giancarlo Dionisi e Alfonso Polverino e il dirigente del compartimento della Polizia Stradale, Roberto Piredda.

Il capo della Polizia oltre a scoprire la targa, ha rivolto parole di incoraggiamento ai familiari del poliziotto scomparso e ricordato soprattutto al figlio Daniel che "la Polizia di Stato ci sarà sempre" ricordando le "molte vittime" nella polizia e sottolineando come "aumentare la sicurezza delle strade è una delle priorità dell'amministrazione".

Il Capo della Polizia ha concluso il suo discorso con un accorato invito: "questa targa possa dare quotidianamente a ciascuno di noi la forza d'animo, lo spirito e il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo come ha fatto Marino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA