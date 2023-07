Allerta per ondata calore e pericolo incendi nel weekend

Doppia allerta nell'Isola per una nuova ondata di calore e per il pericolo incendi. I due bollettini sono stati emanati dal ministero della Salute e dalla protezione civile regionale.

Sabato e domenica torna l'allerta arancione per le ondate di calore con un nuovo aumento delle temperature. In particolare nella zona di Cagliari, le temperature previste domenica si attesteranno tra i 25°C e i 35°C con una massima percepita di 37°C.

Pericolo di incendio ancora "Alto" per sabato 29 luglio in tutta la fascia interna centrale della Sardegna, dal Logudoro al Campidano di Cagliari.

Intanto l'ultimo bollettino del Corpo forestale registra otto roghi dei quali due spenti anche con l'ausilio degli elicotteri a Sardara e Villasor.



