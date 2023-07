Incendio in Ogliastra, case lambite dalle fiamme

Un nuovo fronte di fuoco si è aperto in Ogliastra, a pochi chilometri dall'incendio divampato sulla strada provinciale 27 Tortolì-Villagrande su cui si lavora da ore.

A Girasole le fiamme sono arrivate a 500 metri dal centro abitato, lambendo alcune abitazioni prontamente fatte evacuare dai vigili del fuoco. Una squadra dei pompieri si è distaccata dal primo incendio per andare a Girasole dove è arrivato subito un elicottero della flotta regionale.

Nel rogo divampato nei pressi della provinciale Tortolì-Villagrande è in azione, invece, anche un canadair decollato da Olbia.

Sul posto anche il sindaco del paese costiero, Lodovico Piras. "L'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero è stato rapido - ha detto all'ANSA il primo cittadino - sono state messe in sicurezza le persone che erano all'interno di alcune case coloniche e il peggio sembra essere scongiurato, benché le operazioni di spegnimento siano ancora in corso".



Incendio minaccia campeggio, turisti evacuati

Dopo gli incendi sulla strada provinciale 27 tra Tortolì e Villagrande Strisaili e nelle campagne di Girasole, un terzo fronte di fuoco è divampato a Lotzorai, sulla costa ogliastrina e sta minacciando alcune case e un campeggio, tutti prontamente evacuati. E' un pomeriggio di fuoco nella costa est della Sardegna dove nel giro di pochi chilometri le squadre a terra dei vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile, gli elicotteri e i Canadair devono fronteggiare diversi fronti aperti.

L'incendio divampato a Lotzorai è arrivato nei giardini di alcune case coloniche e ha interessato anche qualche autovettura. I residenti e i turisti all'interno delle abitazioni sono stati messi invece in sicurezza e non si segnalano danni alle persone. Le fiamme da qualche ora lambiscono il campeggio di Iscrixedda dove si lavora a mettere in sicurezza i numerosi turisti che vi soggiornano. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e gli elicotteri della flotta regionale. Sono in fase di bonifica gli altri due incendi divampati sulla provinciale 27 tra Tortolì e Villagrande e a Girasole dove le fiamme hanno minacciato diverse case coloniche.

Rientrato anche l'allarme alla periferia di Orosei, vicino al cimitero, dove le fiamme sono state domate dall'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco.

